В России разработают систему геномного контроля скота

Система поможет контролировать генетику и предотвращать инбридинг.

Проблемой стала практика ежегодного импорта более 5 миллионов спермодоз для оплодотворения КРС в молочном направлении. Однако это происходило без должного генетического контроля, что привело к инбридингу и снижению продуктивности скота. Теперь создается национальная система оценки, которая позволит контролировать генетику животных, улучшать их показатели и предотвращать инбридинг, отметил Патрушев.

Максим Патрушев также добавил, что система начнет работать в полную силу через год, но уже сейчас она предоставляет важные результаты.