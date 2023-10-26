В России разработают систему геномного контроля скота

В России разработают систему геномного контроля скотаОна начнет работу в следующем году
Максим Патрушев, руководитель Геномного центра Курчатовского института, на площадке международного сельскохозяйственного конгресса Asiaexpo 2023 сообщил, что центр разработает национальной системы оценки крупного рогатого скота (КРС), пишет ТАСС.
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Система поможет контролировать генетику и предотвращать инбридинг.
Проблемой стала практика ежегодного импорта более 5 миллионов спермодоз для оплодотворения КРС в молочном направлении. Однако это происходило без должного генетического контроля, что привело к инбридингу и снижению продуктивности скота. Теперь создается национальная система оценки, которая позволит контролировать генетику животных, улучшать их показатели и предотвращать инбридинг, отметил Патрушев.
Максим Патрушев также добавил, что система начнет работать в полную силу через год, но уже сейчас она предоставляет важные результаты.
Мы видим полную картину того, как наши партнеры, как прошлые, так и нынешние, недостаточно строго следили за генетической составляющей. В некоторых случаях это вызывало определенные проблемы.