В России разработают систему точного подводного позиционирования

Опубликовано 18 июня 2024, 18:18
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В России разработают систему точного подводного позиционированияВ течение двух лет
Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали уникальную систему для точного определения местоположения подводных объектов, способную работать в автономном режиме. Проект, получивший грант Российского научного фонда, направлен на создание системы позиционирования автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).
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По словам профессора Игоря Широкова, новая система будет использовать сочетание электромагнитных и акустических волновых процессов. В отличие от традиционных методов, которые не работают под водой из-за невозможности передачи сигналов GPS и ГЛОНАСС, разработка ученых СевГУ позволяет достичь точности до нескольких миллиметров.
Созданная лаборатория «Подводная связь и навигация» в течение двух лет должна представить уникальную систему, не имеющую аналогов в мире. Использование синфазных колебаний и дальномерных измерений позволяет создать фазовую радиотехническую систему, обеспечивающую высокую точность позиционирования, отметил Широков.