В России разработают систему точного подводного позиционирования

По словам профессора Игоря Широкова, новая система будет использовать сочетание электромагнитных и акустических волновых процессов. В отличие от традиционных методов, которые не работают под водой из-за невозможности передачи сигналов GPS и ГЛОНАСС, разработка ученых СевГУ позволяет достичь точности до нескольких миллиметров.

Созданная лаборатория «Подводная связь и навигация» в течение двух лет должна представить уникальную систему, не имеющую аналогов в мире. Использование синфазных колебаний и дальномерных измерений позволяет создать фазовую радиотехническую систему, обеспечивающую высокую точность позиционирования, отметил Широков.