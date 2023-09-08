В России разработают систему умного земледелия

С помощью нейросетевых элементов ИИ наша система сделает умные фермы еще более интеллектуальными. Теперь такая ферма сможет не только мониторить и контролировать параметры производственного процесса, но и давать советы, как действовать при поломках оборудования, болезнях растений и в иных нештатных ситуациях.