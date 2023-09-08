В России разработают систему умного земледелия

В России разработают систему умного земледелияСистема представляет из себя нейросетевого помощника
Ученые Тюменского государственного университета разрабатывают умную систему для фермерства, она не имеет аналогов в мире.
Система представляет из себя нейросетевого помощника, который будет анализировать параметры растения и окружающей среды, чтобы подобрать оптимальный вариант для ухода за ним. Также нейросеть найдет решения для возможных проблем растения, рассказали специалисты Тюменского государственного университета.
С помощью нейросетевых элементов ИИ наша система сделает умные фермы еще более интеллектуальными. Теперь такая ферма сможет не только мониторить и контролировать параметры производственного процесса, но и давать советы, как действовать при поломках оборудования, болезнях растений и в иных нештатных ситуациях.
По словам специалистов, разработка расширит возможности городского фермерства, благодаря знаниям.