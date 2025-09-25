В России разработают технологию лазерной зарядки малых спутников

Опубликовано 25 сентября 2025, 22:331 мин.
В России разработают технологию лазерной зарядки малых спутниковЭнергия будет передаваться по узкому лазерному лучу
Российские ученые разрабатывают технологию дистанционной зарядки малых спутников с помощью лазера. Проект ведется в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе и направлен на обеспечение автономной работы космических аппаратов.
© Ferra.ru
Суть технологии заключается в беспроводной передаче энергии. Мощный источник излучения на спутнике-энергоустановке формирует узкий лазерный луч, который направляется на приемные панели другого спутника. Фотоэлектрические преобразователи на борту принимающего аппарата преобразуют световую энергию в электрическую, обеспечивая питание для оборудования.
По словам ученых, этот принцип схож с работой солнечных батарей, но позволяет достигать более высокой эффективности. Кроме передачи энергии, лазерный луч может использоваться для передачи информационных сигналов между космическими аппаратами.