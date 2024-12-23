В России разработают тесты для диагностики влияния стресса на гены

Технология позволяет оценивать влияние стресса на экспрессию генов, что может стать ключевым фактором в диагностике депрессии. В ходе исследования ученые будут использовать маркеры, которые позволяют объединить информацию о генетической активности в один статический тест, что повысит точность предсказаний. Этот тест будет доступен для сдачи в любом медицинском центре, где пациент сможет сдать кровь или слюну для анализа.

Разработчики уверены, что такой тест поможет специалистам точнее определять степень остроты состояния пациента, а также поможет быстрее поставить диагноз. В дальнейшем тест станет доступным для всех желающих следить за состоянием своего психологического здоровья.

По словам Ахмада Бейркдара, сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН, тесты позволят не только диагностировать депрессию, но и помочь в выявлении хронического стресса. Эти эпигенетические анализы могут отслеживать, как организм взаимодействует с окружающей средой на протяжении всей жизни, что откроет новые горизонты в области психодиагностики и лечения психических расстройств.