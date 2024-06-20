В России разработают унифицированную платформу для зарядки электромобилей

По словам Ивана Соломина, директора по бренду и маркетингу компании-разработчика, главными проблемами являются нехватка станций и необходимость поиска подходящих по модели зарядок. Платформа предусматривает единый метод авторизации, унифицированный платежный шлюз и автоматическую запускаемую сессию зарядки после подключения зарядного пистолета.

Новая система также обеспечит возможность отслеживать доступные зарядные станции в реальном времени и бронировать места без необходимости искать информацию по различным источникам.