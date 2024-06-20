В России разработают унифицированную платформу для зарядки электромобилей

Опубликовано 20 июня 2024, 18:15
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В России разработают унифицированную платформу для зарядки электромобилейЧто упростит процесса зарядки
Российские разработчики первого отечественного электромобиля «Атом» анонсировали создание унифицированной платформы, направленной на решение актуальных проблем владельцев электромобилей. Основными задачами новой системы станут устранение несовместимости зарядных станций и упрощение процесса зарядки.
По словам Ивана Соломина, директора по бренду и маркетингу компании-разработчика, главными проблемами являются нехватка станций и необходимость поиска подходящих по модели зарядок. Платформа предусматривает единый метод авторизации, унифицированный платежный шлюз и автоматическую запускаемую сессию зарядки после подключения зарядного пистолета.
Новая система также обеспечит возможность отслеживать доступные зарядные станции в реальном времени и бронировать места без необходимости искать информацию по различным источникам.