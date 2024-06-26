В России разрешили клинические испытания нового препарата от ботулизма

Опубликовано 26 июня 2024, 13:24
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В России разрешили клинические испытания нового препарата от ботулизмаТипа А
В пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что ведомство выдало разрешение на клинические исследования нового препарата, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, предназначенного для нейтрализации токсина ботулизма типа А.
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Препарат основан на моноклональных антителах, способных связывать токсин в крови больного. Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, клинические испытания будут включать оценку безопасности препарата, его фармакокинетику и способы вывода из организма здоровых добровольцев, прежде чем начать тестирование на пациентах с ботулизмом, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.
Исследование направлено на дальнейшее определение эффективности и безопасности препарата, что станет ключевым этапом перед его возможным внедрением в медицинскую практику.