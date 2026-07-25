В России
Опубликовано 25 июля 2026, 19:55
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В России роботов-доставщиков могут приравнять к транспортным средствам

В законе уже есть основания считать их устройствами для перевозки грузов
Адвокат Ольга Шушминцева не исключила, что роботов-доставщиков в будущем могут приравнять к транспортным средствам. Об этом юрист рассказала ТАСС.
В России роботов-доставщиков могут приравнять к транспортным средствам

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По её словам, действующее законодательство уже позволяет трактовать их как устройства для перевозки грузов по дорогам, аналогично средствам индивидуальной мобильности (СИМ), которые прошли этот путь ранее. В России планируют развивать как наземную, так и воздушную беспилотную доставку.

Закон «О безопасности дорожного движения» относит к транспортным средствам любое устройство, предназначенное для перевозки людей, грузов или оборудования. Это создаёт правовую основу для признания роботов-доставщиков полноценными участниками дорожного движения. Как отметила Шушминцева, ранее аналогичный подход уже применялся к электросамокатам и другим СИМ.

В России беспилотную доставку планируют развивать по двум направлениям: наземную (с помощью роботов-курьеров) и воздушную (с использованием квадрокоптеров). Ожидается, что география их применения будет расширяться. Приравнивание к транспортным средствам может повлечь за собой требования к регистрации, страхованию и соблюдению ПДД, что повысит безопасность, но потребует доработки нормативной базы.

«Мы уже сталкивались со схожими вопросами с приходом на улицы средств индивидуальной мобильности, которые впоследствии были приравнены к транспортным средствам. Ничто не мешает законодателю пойти по этому же пути и с роботами-доставщиками», — отметила Шушминцева.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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