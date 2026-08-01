В России роботов-доставщиков ограничат в скорости в 35 регионах

Скоростные ограничения пропишут отдельно: по тротуарам и пешеходным зонам скорость составит не выше 10 км/ч, при пересечении проезжей части — до 6 км/ч, а по велодорожкам и обочинам — до 25 км/ч.

При этом пешеходы, велосипедисты и пользователи самокатов получат приоритет перед роверами в любых зонах совместного движения.