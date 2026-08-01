В России
Опубликовано 01 августа 2026, 22:20
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В России роботов-доставщиков ограничат в скорости в 35 регионах

В рамках экспериментального правового режима
Правительство подготовило проект постановления о трёхлетнем эксперименте по использованию роботов-доставщиков в городской среде. Он охватит 35 регионов России. В зависимости от инфраструктуры роверам разрешат ездить по велосипедным дорожкам, тротуарам, жилым зонам и обочинам.
В России роботов-доставщиков ограничат в скорости в 35 регионах

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Скоростные ограничения пропишут отдельно: по тротуарам и пешеходным зонам скорость составит не выше 10 км/ч, при пересечении проезжей части — до 6 км/ч, а по велодорожкам и обочинам — до 25 км/ч.

При этом пешеходы, велосипедисты и пользователи самокатов получат приоритет перед роверами в любых зонах совместного движения.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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