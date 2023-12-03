В России
14:28, 03 декабря 2023
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В России с 2024 года стартует обязательный переход на электронные медкарты

Что обеспечит более удобное сопровождение пациентов

Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ, объявил о внедрении обязательной системы электронных медицинских карт, начиная с 2024 года. На конгрессе "Национальное здравоохранение" он отметил, что это изменение будет неотъемлемым условием для органов исполнительной власти, пишет ТАСС.

В России с 2024 года стартует обязательный переход на электронные медкарты

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Основной целью перехода на электронные карты является формирование цифровых данных для оптимизации медицинской информации. Это, по словам Мурашко, обеспечит более удобное сопровождение пациентов, сохранит преемственность медицинской помощи на разных уровнях и обеспечит доступность для населения.

Министр подчеркнул, что переход на электронные медицинские карты не направлен на изменение врачебного почерка, а на создание эффективной системы данных для трансформации здравоохранения. Это изменение представляет собой не только финансовый и интеллектуальный шаг, но и гарантию качества и доступности медицинской помощи для всех граждан.

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