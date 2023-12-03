В России с 2024 года стартует обязательный переход на электронные медкарты

Основной целью перехода на электронные карты является формирование цифровых данных для оптимизации медицинской информации. Это, по словам Мурашко, обеспечит более удобное сопровождение пациентов, сохранит преемственность медицинской помощи на разных уровнях и обеспечит доступность для населения.

Министр подчеркнул, что переход на электронные медицинские карты не направлен на изменение врачебного почерка, а на создание эффективной системы данных для трансформации здравоохранения. Это изменение представляет собой не только финансовый и интеллектуальный шаг, но и гарантию качества и доступности медицинской помощи для всех граждан.