В России сделали защиту от перепродажи бесплатных костылей и кресел-каталог

Эксперимент продлится до 31 августа 2024 года.

По словам руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова, технические средства реабилитации в большинстве случаев финансируются государством и распределяются через госструктуры. Маркировка таких товаров позволит отслеживать их использование и предотвращать возможные случаи хищения и незаконной перепродажи. Эксперимент охватывает широкий спектр товаров, которые часто используются людьми с ограниченными физическими возможностями.

Производителей могут добровольно и бесплатно принять участие в этом эксперименте.