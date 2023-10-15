В России сделали защиту от перепродажи бесплатных костылей и кресел-каталог

В России сделали защиту от перепродажи бесплатных костылей и кресел-каталогДо 2024 года
В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассказали, что в России был запущен эксперимент по маркировке различных видов технических средств реабилитации, включая трости, костыли, опоры, протезы и другие товары, предназначенные для помощи людям с ограниченными физическими возможностями, пишет ТАСС.
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Эксперимент продлится до 31 августа 2024 года.
По словам руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова, технические средства реабилитации в большинстве случаев финансируются государством и распределяются через госструктуры. Маркировка таких товаров позволит отслеживать их использование и предотвращать возможные случаи хищения и незаконной перепродажи. Эксперимент охватывает широкий спектр товаров, которые часто используются людьми с ограниченными физическими возможностями.
Производителей могут добровольно и бесплатно принять участие в этом эксперименте.