Опубликовано 22 октября 2025, 23:49
1 мин.

В России сделают обучение цифровой безопасности приоритетом в 2026 году

Защита граждан и бизнеса от мошенников
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин обозначил приоритеты в борьбе с мошенничеством на 2026 год. Среди основных направлений — разработка образовательных программ для уязвимых групп населения и обучение предпринимателей цифровой безопасности.
Немкин отметил необходимость усиления контроля за выдачей SIM-карт и защиты персональных данных. Также важной задачей станет развитие технологий для выявления и маркировки дипфейков, которые ожидаются среди ключевых угроз 2026 года.

В настоящее время в России сформированы два пакета антифрод-инициатив. Центральным элементом системы станет государственная платформа «Антифрод», объединяющая информацию банков, операторов связи и госорганов. Эта система предназначена для мониторинга и блокирования мошеннических операций.

Немкин подчеркнул, что борьба с телефонным и интернет-мошенничеством требует постоянного совершенствования мер.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
