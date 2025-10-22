В России сделают обучение цифровой безопасности приоритетом в 2026 году

Опубликовано 22 октября 2025, 23:491 мин.
В России сделают обучение цифровой безопасности приоритетом в 2026 годуЗащита граждан и бизнеса от мошенников
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин обозначил приоритеты в борьбе с мошенничеством на 2026 год. Среди основных направлений — разработка образовательных программ для уязвимых групп населения и обучение предпринимателей цифровой безопасности.
Немкин отметил необходимость усиления контроля за выдачей SIM-карт и защиты персональных данных. Также важной задачей станет развитие технологий для выявления и маркировки дипфейков, которые ожидаются среди ключевых угроз 2026 года.
В настоящее время в России сформированы два пакета антифрод-инициатив. Центральным элементом системы станет государственная платформа «Антифрод», объединяющая информацию банков, операторов связи и госорганов. Эта система предназначена для мониторинга и блокирования мошеннических операций.
Немкин подчеркнул, что борьба с телефонным и интернет-мошенничеством требует постоянного совершенствования мер.