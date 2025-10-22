В России сделают обучение цифровой безопасности приоритетом в 2026 году

Немкин отметил необходимость усиления контроля за выдачей SIM-карт и защиты персональных данных. Также важной задачей станет развитие технологий для выявления и маркировки дипфейков, которые ожидаются среди ключевых угроз 2026 года.

В настоящее время в России сформированы два пакета антифрод-инициатив. Центральным элементом системы станет государственная платформа «Антифрод», объединяющая информацию банков, операторов связи и госорганов. Эта система предназначена для мониторинга и блокирования мошеннических операций.

Немкин подчеркнул, что борьба с телефонным и интернет-мошенничеством требует постоянного совершенствования мер.