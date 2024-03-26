В России силами МИФИ и 3DLAM появится лаборатория 3D-печати металлом

Задачей новой лаборатории станет освоение и развитие передовых технологий 3D-моделирования и SLM-печати. Компания 3DLAM, российский производитель 3D-принтеров по технологии селективного лазерного плавления, выступает в качестве индустриального партнера НИЯУ МИФИ в этом проекте.

Лаборатория будет предоставлять доступ к передовым технологиям 3D-печати металлом, а также разрабатывать прикладное программное обеспечение и повышать инженерные компетенции в области 3D-моделирования.

Создание новой лаборатории позволит студентам и сотрудникам университета лучше понять потенциал 3D-моделирования и создавать прототипы изделий с высокой прочностью и сложной геометрией.