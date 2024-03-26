В России силами МИФИ и 3DLAM появится лаборатория 3D-печати металлом

Опубликовано 26 марта 2024, 18:53
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В России силами МИФИ и 3DLAM появится лаборатория 3D-печати металломЧто поможет понять потенциал 3D-моделирования
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) и компания 3DLAM объявили о сотрудничестве в создании лаборатории в области 3D-печати металлом. Она будет базироваться в Дизайн-центре микроэлектроники полного цикла MEPHIUS.
Задачей новой лаборатории станет освоение и развитие передовых технологий 3D-моделирования и SLM-печати. Компания 3DLAM, российский производитель 3D-принтеров по технологии селективного лазерного плавления, выступает в качестве индустриального партнера НИЯУ МИФИ в этом проекте.
Лаборатория будет предоставлять доступ к передовым технологиям 3D-печати металлом, а также разрабатывать прикладное программное обеспечение и повышать инженерные компетенции в области 3D-моделирования.
Создание новой лаборатории позволит студентам и сотрудникам университета лучше понять потенциал 3D-моделирования и создавать прототипы изделий с высокой прочностью и сложной геометрией.