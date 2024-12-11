В России синтезировали композит для создания датчиков опасных газов

Основой нового материала является пористый кремний, который обладает высокой рабочей поверхностью. Это свойство увеличивает чувствительность датчиков. В качестве покрытия был использован оксид цинка (ZnO), который наносился на кремниевую подложку при температуре 350−400 градусов. Такой композитный материал обладает отличными характеристиками, что делает его перспективным для создания сенсоров нового поколения.

Доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юлия Спивак отметила, что с помощью данной технологии ученые смогли создать датчики, которые могут обнаруживать опасные газы даже в очень низкой концентрации. Это особенно важно на производствах, таких как заводы, электростанции и шахты, где возможен риск отравления.

Сенсоры на основе нового материала могут обеспечить высокую чувствительность при использовании простых технологий, что делает их применимыми для массового производства. Данатбек Мурзалинов, заведующий лабораторией ЭПР-спектроскопии Казахского национального исследовательского технического университета, подчеркнул значимость применения этих датчиков в промышленности для повышения безопасности работников.