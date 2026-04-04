В России синтезировали новые соединения технеция для медицины

Как рассказал сотрудник лаборатории анализа радиоактивных материалов Антон Новиков, структуры полученных соединений сильно различаются. При синтезе с пиразином получили два близких продукта с разной степенью окисления (+5 и +6). Уникальным оказался комплекс с бензотиазолом, подобных которому ранее не существовало. В его структуре два атома технеция связаны азотным мостиком. Соединение с пиримидином получить не удалось.

Для использования в диагностике технеций нужно упаковать в молекулу-носитель. От ее свойств зависит, попадет ли металл в нужный орган. Понимание поведения технеция необходимо для применения существующих препаратов и создания новых. Результаты также важны для переработки ядерных материалов.