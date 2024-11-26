В России смоделировали распространение микропластика в Арктике

Используя модель SibCIOM, разработанную в Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, специалисты смогли проследить пути распространения пластиковых частиц, поступающих в океан через реки, такие как Обь и Енисей. Эти реки являются основными источниками загрязнения в Сибири. Моделирование показало, что легкие пластиковые частицы могут распространяться на большие расстояния, особенно если они попадают в лед, который может переносить их далеко за пределы Карского моря.

Основная роль в распространении пластика принадлежит системе океанических течений. Однако если частицы вмерзают в лед, они могут двигаться вместе с ним, что меняет траекторию их распространения. Тяжелые частицы, в отличие от легких, быстро оседают и переносятся только вблизи устьев рек.

Кроме того, пластик может накапливать живые организмы — водоросли и бактерии, что называется процессом биообрастания. Это влияет на траекторию движения частиц, а также на их погружение в воду или возвращение на поверхность. Моделирование показало, что пластик может погружаться в воду на разные глубины и, при определенных условиях, всплывать обратно.