В России снизились расходы на вывод лекарств и медизделий на рынок

За последний год затраты на выведение лекарственных препаратов снизились в три раза, а на медицинские изделия — в два. Это стало возможным благодаря изменениям в системе регулирования и более слаженной работе профильных ведомств.

Регистрационные процедуры стали короче и проще, что позволило быстрее запускать новые разработки в производство. Один из примеров — технология использования атомарного водорода в медицине, на основе которой уже начали производить оборудование для ингаляционной терапии.

Министр отметил, что такие изменения — результат совместных усилий под руководством правительства. Они направлены на ускорение внедрения новых медицинских решений и повышение доступности современных технологий.