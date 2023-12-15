В России сократился объем незаконной вырубки леса

По данным дистанционного мониторинга, проводимого на лесных участках, объем незаконно заготовленной древесины уменьшился с 343,5 до 200 тысяч кубических метров. Также зафиксировано значительное снижение случаев незаконной рубки — с 1 524 до 955.

Отмечается, что в четырех регионах страны, включая Рязанскую, Челябинскую, Ленинградскую области и республику Татарстан, не было зафиксировано ни одного случая незаконной рубки на мониторируемых участках.

Специалисты выявили наиболее резкое сокращение незаконных заготовок в Ярославской и Кировской областях, а также в Республике Коми, где деятельность нелегальных лесорубов упала в несколько раз.

Директор Рослесинфорга Павел Чащин отметил, что более трети лесных участков находится под космическим контролем, что способствует более оперативному выявлению нарушений. Это помогло снизить объем незаконно заготовленной древесины на тысячу гектаров с 6,9 до 0,8 кубических метров за последние пять лет.