В России
17:23, 01 декабря 2023
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В России создадут 25 университетских кампусов мирового уровня

В ближайшие годы

На совещании по кадрам для авиапрома секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объявил о стратегических планах по созданию не менее 25 университетских кампусов мирового уровня в ближайшие годы. Эти кампусы будут предоставлять современные условия для научной деятельности и обучения, пишет ТАСС.

В России создадут 25 университетских кампусов мирового уровня

© Ferra.ru

Патрушев отметил, что эти кампусы станут центрами развития ключевых отечественных технологий и призваны привлечь талантливую молодежь из разных уголков страны. Особый акцент был сделан на создание кампуса на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета, который станет центром для подготовки специалистов и выполнения прикладных исследований в авиапромышленности.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что такие кампусы, расположенные близко к промышленным предприятиям, позволят объединить научные исследования с производством. Проект "Меркурий" станет ключевым элементом для развития как университета, так и города Рыбинска, способствуя сохранению и развитию уникальных отраслевых компетенций.

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