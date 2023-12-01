В России создадут 25 университетских кампусов мирового уровня

Патрушев отметил, что эти кампусы станут центрами развития ключевых отечественных технологий и призваны привлечь талантливую молодежь из разных уголков страны. Особый акцент был сделан на создание кампуса на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета, который станет центром для подготовки специалистов и выполнения прикладных исследований в авиапромышленности.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что такие кампусы, расположенные близко к промышленным предприятиям, позволят объединить научные исследования с производством. Проект "Меркурий" станет ключевым элементом для развития как университета, так и города Рыбинска, способствуя сохранению и развитию уникальных отраслевых компетенций.