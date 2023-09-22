В России создадут 3D-приложение с реконструкцией быта древних ингушей

В рамках реализации проекта мы хотим создать мобильное приложение 3D, где будет размещено шесть крупных башенных комплексов Ингушетии, в общей сложности нами будет оцифровано более 240 архитектурных и исторических памятников. В приложении пользователь, а это и туристы, и жители республики, сможет увидеть, как выглядели башни, когда в них еще жили наши предки, как был построен их быт, как выглядели башни изнутри, какая утварь там находилась. При помощи этого приложения и сайта мы хотим все это воссоздать не только для нынешней молодежи, но и для будущих поколений.