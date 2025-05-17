В России
Опубликовано 17 мая 2025, 13:53
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В России создадут аналог Starlink на базе отечественной спутниковой связи

Новый проект разрабатывается с опорой на технологии АФАР
Ученые трех российских университетов разработали платформу для высокоскоростной спутниковой связи с использованием активных фазированных антенных решеток (АФАР). Проект, представленный как отечественный аналог Starlink, направлен на обеспечение глобальной связи, сообщили в Национальной технологической инициативе (НТИ).
В России создадут аналог Starlink на базе отечественной спутниковой связи
© Forest Katsch

Комплекс включает два малых спутника формата CubeSat 6U, полностью собранных из российских компонентов. Как пояснил руководитель проекта Герман Янгалин, в устройствах использованы отечественные микроконтроллеры, СВЧ-электроника и программируемые схемы. Это отличает их от предыдущих разработок.

Планируется запустить до 192 низкоорбитальных спутников. Они будут передавать данные, анализировать сельхозугодья, отслеживать транспорт и проводить дистанционное зондирование Земли. Прототипы антенн уже испытали в стратосфере.

Проект участвует в федеральной программе «Платформа университетского технологического предпринимательства» при поддержке НТИ. В фонде отметили, что разработка способствует развитию новых рынков космической связи и инфраструктуры ближнего космоса.