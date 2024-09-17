В России создадут аппарат для доставки донорского сердца

По словам сердечно-сосудистого хирурга Максима Жулькова, планируется завершение исследований и создание опытного образца в течение трех лет. Проект финансируется грантом РНФ и поддерживается правительством региона.

Устройство, представляющее собой переносной модуль весом до 5 кг, будет обеспечивать непрерывное снабжение сердца кислородом с помощью оксигенатора, позволяя избежать его остановки и охлаждения. Это повысит безопасность и эффективность транспортировки, что ранее было ограничено четырьмя часами.