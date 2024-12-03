В России создадут атлас томографий животных для обучения ИИ

Искусственный интеллект уже активно используется в медицине для анализа томографических снимков, однако в ветеринарии его применение пока ограничено. Владимир Каныгин, руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины НГУ, отметил, что использование ИИ для обработки снимков животных позволит автоматизировать диагностику и снизить влияние человеческого фактора.

Для создания обучающего материала ученые собирают томографические изображения, полученные в ходе доклинических исследований. Эти снимки будут использованы для формирования атласа нормальных и патологических состояний, что позволит ИИ точно распознавать различные заболевания у животных.

Также в рамках проекта ученые планируют применить ИИ для разработки более эффективных методов лечения онкологических заболеваний, используя нейтронозахватную терапию.