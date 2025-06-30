В России создадут базу биометрических данных мошенников

К разработке системы подключится ряд ведомств: Минцифры, МВД, Роскомнадзор и Банк России. Инициатива направлена на усиление борьбы с финансовыми преступлениями и защиту граждан от мошеннических схем.

Параллельно правительство поручило сформировать перечень показателей для оценки качества услуг связи. Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФАС должны представить соответствующие предложения до 15 декабря 2025 года. Эти критерии будут учитывать, в том числе, доступность российского сегмента интернета.

Отдельное внимание уделено развитию отечественной электроники. Минпромторгу совместно с другими ведомствами предстоит проанализировать эффективность мер поддержки производителей телекоммуникационного оборудования. Итоговый доклад с предложениями по увеличению доли российских решений на рынке ожидается к 1 октября 2025 года.