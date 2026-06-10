В России
Опубликовано 10 июня 2026, 14:59
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В России создадут базу IMEI для контроля мобильных устройств

Операторы будут передавать данные телефонов
Госдума приняла закон о создании в России единой базы данных идентификаторов мобильных устройств. Решение одобрено во втором и третьем, окончательном чтении и направлено на усиление мер против кибермошенничества, пишет РИА Новости.
В России создадут базу IMEI для контроля мобильных устройств

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Новая система будет учитывать IMEI-коды устройств. Это 15-значный уникальный номер, который используется для идентификации телефона в сети оператора связи. В базе будут содержаться как разрешенные, так и запрещенные к использованию в России идентификаторы.

Операторов связи обяжут передавать сведения об IMEI-номерах абонентских устройств. Также данные смогут вносить государственные органы, определенные правительством. Если код окажется в списке запрещенных, оператор не сможет предоставлять услуги связи для такого устройства.

Кроме того, связь будет отключаться, если система выявит несоответствие между SIM-картой и устройством. Закон входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками и был внесен правительством в декабре 2025 года.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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