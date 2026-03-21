В России создадут безопасное противоопухолевое лечение для сердца

В центре внимания ученых — берберин, природное вещество, содержащееся в барбарисе и золототысячнике. Оно укрепляет сердечную мышцу, нормализует холестерин и улучшает кровообращение. Исследователи планируют изучить его защитные свойства и на их основе разработать новые подходы к лечению, которые снизят риски инфаркта.

Проект реализуется при поддержке Кубанского научного фонда в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Результаты планируют внедрить в клиническую практику сначала в Краснодарском крае, а затем и в других регионах России.