В России создадут безопасное противоопухолевое лечение для сердца

Опубликовано 21 марта 2026, 01:191 мин.
В России создадут безопасное противоопухолевое лечение для сердцаВ основе разработки растительное соединение берберин
Исследователи Кубанского государственного медицинского университета работают над созданием безопасного противоопухолевого лечения с минимальной нагрузкой на сердце. Как сообщил руководитель проекта Александр Славинский, существующая химиотерапия часто приводит к кардиотоксическим осложнениям, что ограничивает ее применение и ухудшает качество жизни пациентов.
© Ferra.ru
В центре внимания ученых — берберин, природное вещество, содержащееся в барбарисе и золототысячнике. Оно укрепляет сердечную мышцу, нормализует холестерин и улучшает кровообращение. Исследователи планируют изучить его защитные свойства и на их основе разработать новые подходы к лечению, которые снизят риски инфаркта.
Проект реализуется при поддержке Кубанского научного фонда в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Результаты планируют внедрить в клиническую практику сначала в Краснодарском крае, а затем и в других регионах России.