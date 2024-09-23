В России создадут «чистые комнаты» для производства микроэлектроники

По словам ученого, расходы на создание таких объектов составят сотни миллиардов рублей, поэтому в масштабах страны потребуется всего несколько «чистых комнат». Однако вокруг этих предприятий будут формироваться кластеры других высокотехнологичных производств. Подобные центры уже появились в Зеленограде, Санкт-Петербурге и Воронеже, а также запланированы в других городах.

Красников отметил, что создание независимой микроэлектроники в России является приоритетом. Государство активно инвестирует в эту сферу, направляя усилия на развитие электронного машиностроения и автоматизированных производственных линий. Также акцент делается на разработке новых технологий и чистых материалов для микроэлектронной отрасли, что поможет стране достичь технологической автономии.