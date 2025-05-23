В России создадут «Чёрную книгу» опасных растений-чужаков

Издание станет практическим инструментом для выполнения Конвенции о биологическом разнообразии. В книге классифицируют чужеродные виды, что позволит разрабатывать меры борьбы с ними — от карантинных списков до программ биоконтроля. Первый выпуск планируют опубликовать до конца 2025 года.

Как пояснили во ВНИИ «Экология», инвазивные виды распространяются за пределы естественного ареала, вытесняя местную флору. Отсутствие естественных врагов приводит к их бесконтрольному размножению, что угрожает сельскому и лесному хозяйству.

Инициативу поддержали международные эксперты. Министр экологии Сербии отметила важность российского опыта и предложила совместные исследования. По данным учёных, инвазивные виды уже стали причиной 60% случаев вымирания растений и животных в мире.