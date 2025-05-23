В России
Опубликовано 23 мая 2025, 08:54
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В России создадут «Чёрную книгу» опасных растений-чужаков

Издание поможет бороться с видами, угрожающими экосистемам
Минприроды России готовит к выпуску «Чёрную книгу Российской Федерации», в которую войдут 584 инвазивных вида растений. Особое внимание уделят 107 видам-«трансформерам», способным кардинально менять экосистемы. По данным ООН, такие растения наносят мировой экономике ущерб свыше $ 423 млрд ежегодно.
В России создадут «Чёрную книгу» опасных растений-чужаков

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Издание станет практическим инструментом для выполнения Конвенции о биологическом разнообразии. В книге классифицируют чужеродные виды, что позволит разрабатывать меры борьбы с ними — от карантинных списков до программ биоконтроля. Первый выпуск планируют опубликовать до конца 2025 года.

Как пояснили во ВНИИ «Экология», инвазивные виды распространяются за пределы естественного ареала, вытесняя местную флору. Отсутствие естественных врагов приводит к их бесконтрольному размножению, что угрожает сельскому и лесному хозяйству.

Инициативу поддержали международные эксперты. Министр экологии Сербии отметила важность российского опыта и предложила совместные исследования. По данным учёных, инвазивные виды уже стали причиной 60% случаев вымирания растений и животных в мире.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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