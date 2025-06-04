В России
Опубликовано 04 июня 2025, 22:04
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В России создадут цифрового двойника нефтяной отрасли

Проект «КиберТЭК» поможет оптимизировать работу ТЭК
К 2050 году в России может появиться цифровой двойник всей нефтяной отрасли. Такой проект, получивший название «КиберТЭК», был представлен на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» как часть стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
В России создадут цифрового двойника нефтяной отрасли

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Создание цифрового двойника предполагает моделирование ключевых процессов в отрасли на уровне всей страны. Это позволит принимать решения, основанные на реальных данных, оптимизировать технологии, упрощать налоговые механизмы и сделать отрасль более прозрачной и управляемой.

Ожидается, что проект поможет повысить эффективность добычи и переработки, увеличить доходы от экспорта, а также обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка энергоресурсами.

На раннем этапе технология будет тестироваться в рамках пилотного проекта, после чего может быть внедрена в масштабах всей отрасли. Министерства энергетики и финансов уже работают над возможностью использования цифровых двойников для выбора наиболее подходящего налогового режима для каждого конкретного месторождения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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