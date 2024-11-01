В России создадут цифровые паспорта для материалов

Цифровой паспорт материала (ЦПМ) включает в себя набор данных о конкретном материале, который гарантирует его точное воспроизведение и применение в производстве. Такой паспорт можно создать для различных классов материалов, включая керамику, стекло, металлы и полимеры.

По словам Макаренко, проект позволит создать несколько сотен цифровых паспортов к моменту его завершения. Стандартизация данных облегчит работу разработчиков, позволяя им применять ЦПМ с минимальными требованиями к испытаниям и обеспечивая высокую надежность информации.

Система цифровых паспортов особенно важна для полимерных композитов, свойства которых могут значительно различаться от партии к партии. Введение ЦПМ поможет избежать повторных проверок одних и тех же материалов, что снизит вероятность ошибок и ускорит процесс разработки.