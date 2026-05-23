В России создадут для «Автоваза» роботизированные ячейки ультразвуковой сварки

Опубликовано 23 мая 2026, 18:501 мин.
В России создадут для «Автоваза» роботизированные ячейки ультразвуковой сваркиУстановка подходит для Lada Vesta и Lada Azimut без переналадки
В пресс-службе Тольяттинского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза разрабатывают роботизированные ячейки для ультразвуковой сварки полимерных деталей интерьера автомобилей Lada. Аналогов такой установки в России сейчас нет. Проект реализуется в партнерстве с «Автовазом», который выступает генеральным индустриальным партнером Передовой инженерной школы «ГибридТех», пишет ТАСС.
Универсальная конструкция позволяет сваривать детали обивки багажника для моделей Lada Vesta и Lada Azimut в автоматическом режиме. Оператору достаточно выбрать тип детали на пульте управления. Переналадка оборудования не требуется. Разработка потребовала интеграции датчиков, пневмоприводов автоматически регулируемых прижимов и оптимизации укладки кабель-каналов, отметили в пресс-службе.
В планах также роботизация процессов клепки бамперов и внедрение систем автоматического контроля качества на базе машинного зрения и искусственного интеллекта. Ректор ТГУ Михаил Криштал отметил, что сотрудничество закладывает фундамент для создания нового поколения средств производства на единой киберфизической платформе.