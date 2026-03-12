В России создадут дрон для распознавания и точечного уничтожения сорняков

После обучения алгоритмов дрон сможет автоматически распознавать сорняки и применять установленную систему опрыскивания, не повреждая посевы. Испытания опытных образцов планируется начать в конце марта на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Разработка ведется совместно с НИУ «МФТИ», отметила Прохорова.

Производственные мощности компании позволяют выпускать до 150 беспилотников в месяц. Также рассматривается возможность серийного производства гексакоптеров. При необходимости объем выпуска может быть увеличен.