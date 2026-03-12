В России создадут дрон для распознавания и точечного уничтожения сорняков

Опубликовано 12 марта 2026, 22:191 мин.
В России создадут дрон для распознавания и точечного уничтожения сорняковС использование ИИ
Российские компании «Лаборатория будущего» и «Грамотека» разрабатывают беспилотник, способный выявлять сорняки на разных стадиях роста и уничтожать их точечно. О проекте сообщила генеральный директор компаний Ксения Прохорова. Аппарат будет использовать фотосъемку для сбора данных о растениях и формирования базы для системы искусственного интеллекта (ИИ).
© Ferra.ru
После обучения алгоритмов дрон сможет автоматически распознавать сорняки и применять установленную систему опрыскивания, не повреждая посевы. Испытания опытных образцов планируется начать в конце марта на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Разработка ведется совместно с НИУ «МФТИ», отметила Прохорова.
Производственные мощности компании позволяют выпускать до 150 беспилотников в месяц. Также рассматривается возможность серийного производства гексакоптеров. При необходимости объем выпуска может быть увеличен.