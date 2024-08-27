В России создадут двигатель-демонстратор технологий для вертолетов

Опубликовано 27 августа 2024, 11:491 мин.
В России создадут двигатель-демонстратор технологий для вертолетовК 2029 году
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию «Ростех», планирует создать двигатель-демонстратор для новых поколений вертолетов к 2029 году, сообщил заместитель генерального директора ОДК Юрий Шмотин на круглом столе форума «Технопром-2024» в Новосибирске.
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Основной задачей текущего года является разработка и испытание демонстрационного двигателя. ОДК стремится учесть опыт создания двигателей ПД-13 и ПД-35 для достижения поставленных целей, отметил Шмотин.
Ранее Михаил Ремизов, заместитель генерального директора ОДК по стратегии и программно-проектному управлению, сообщил о завершении разработки перспективных вертолетных двигателей ВК-650 В и ВК-1600 В. ВК-1600 В предназначен для вертолетов Ка-62 и других моделей, а ВК-650В — для Ка-226Т и «Ансат». ВК-1600 В также будет использован для создания самолетной модификации ВК-1600С для легких пассажирских и региональных самолетов.