В России создадут двигатель-демонстратор технологий для вертолетов

Основной задачей текущего года является разработка и испытание демонстрационного двигателя. ОДК стремится учесть опыт создания двигателей ПД-13 и ПД-35 для достижения поставленных целей, отметил Шмотин.

Ранее Михаил Ремизов, заместитель генерального директора ОДК по стратегии и программно-проектному управлению, сообщил о завершении разработки перспективных вертолетных двигателей ВК-650 В и ВК-1600 В. ВК-1600 В предназначен для вертолетов Ка-62 и других моделей, а ВК-650В — для Ка-226Т и «Ансат». ВК-1600 В также будет использован для создания самолетной модификации ВК-1600С для легких пассажирских и региональных самолетов.