В России создадут дыхательный тест для ранней диагностики рака лёгких

Как пояснил врач-онколог Дмитрий Перунов, новый подход позволяет обнаруживать патологические изменения на молекулярном уровне ещё до появления клинических симптомов. Метод планируют применять в комплексе с традиционными способами диагностики, такими как компьютерная томография, чтобы повысить эффективность скрининга.

Разработка ведётся совместно специалистами Кубанского государственного университета и НИИ Краевой клинической больницы № 1. Учёные подчёркивают, что несмотря на прогресс — снижение смертности от рака лёгких на 17% за последние 20 лет — необходимо продолжать совершенствовать методы ранней диагностики.

Перунов напомнил, что главным фактором риска остаётся курение. Полный отказ от табака по-прежнему остаётся наиболее эффективным способом профилактики этого опасного заболевания.