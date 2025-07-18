В России
Опубликовано 18 июля 2025, 20:49
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В России создадут дыхательный тест для ранней диагностики рака лёгких

Нейросети помогут выявлять болезнь до появления симптомов
Учёные из Краснодара работают над созданием нового метода диагностики рака лёгких на ранних стадиях. Технология основана на анализе состава выдыхаемого воздуха с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
В России создадут дыхательный тест для ранней диагностики рака лёгких

© Ferra.ru

Как пояснил врач-онколог Дмитрий Перунов, новый подход позволяет обнаруживать патологические изменения на молекулярном уровне ещё до появления клинических симптомов. Метод планируют применять в комплексе с традиционными способами диагностики, такими как компьютерная томография, чтобы повысить эффективность скрининга.

Разработка ведётся совместно специалистами Кубанского государственного университета и НИИ Краевой клинической больницы № 1. Учёные подчёркивают, что несмотря на прогресс — снижение смертности от рака лёгких на 17% за последние 20 лет — необходимо продолжать совершенствовать методы ранней диагностики.

Перунов напомнил, что главным фактором риска остаётся курение. Полный отказ от табака по-прежнему остаётся наиболее эффективным способом профилактики этого опасного заболевания.