В России создадут единую цифровую платформу для социальной поддержки

Платформа будет базироваться на уже действующих системах, включая Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Она будет содержать информацию о пенсионерах, инвалидах, ветеранах, пострадавших на производстве, и других категориях граждан, нуждающихся в социальной помощи.

Ожидается, что запуск платформы улучшит процессы назначения и предоставления социальной поддержки, обеспечивая координацию информационного обмена между различными ведомствами.

Это решение принято в рамках новых норм закона «О государственной социальной помощи», принятых в июле 2023 года.