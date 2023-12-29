В России создадут единую цифровую платформу для социальной поддержки

В России создадут единую цифровую платформу для социальной поддержкиВ 2024 году
В Telegram — канале правительства РФ сообщили, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о создании единой цифровой платформы в сфере социальной поддержки. Новая система, ожидаемая к запуску в 2024 году, призвана значительно упростить и ускорить предоставление мер социальной поддержки гражданам.
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Платформа будет базироваться на уже действующих системах, включая Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Она будет содержать информацию о пенсионерах, инвалидах, ветеранах, пострадавших на производстве, и других категориях граждан, нуждающихся в социальной помощи.
Ожидается, что запуск платформы улучшит процессы назначения и предоставления социальной поддержки, обеспечивая координацию информационного обмена между различными ведомствами.
Это решение принято в рамках новых норм закона «О государственной социальной помощи», принятых в июле 2023 года.