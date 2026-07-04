В России создадут единую цифровую платформу для здоровья космонавтов

Опубликовано 04 июля 2026, 13:051 мин.
В России создадут единую цифровую платформу для здоровья космонавтовСистема объединит данные на всех этапах службы
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разрабатывает единую цифровую платформу для медицинского сопровождения космонавтов. Она рассматривается как ключевой элемент управления рисками для здоровья экипажей Международной космической станции и будущей Российской орбитальной станции.
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Платформа объединит сведения, которые сейчас формируются на разных этапах и в разных организациях: во время отбора, подготовки, космического полета, реабилитации и после завершения профессиональной деятельности. Система будет построена по модульному принципу, отметили в агентстве.
Предусмотрен импорт информации из различных медицинских систем, загрузка телеметрии с приборов, а также возможность оценки состояния здоровья самим космонавтом с отображением изменений показателей в динамике.
В ФМБА добавили, что единые подходы к накоплению и анализу медицинских данных важны для повышения безопасности пилотируемых космических миссий.