В России создадут единую платформу для борьбы с кибермошенниками

Платформа объединит государственные органы, банки, операторов связи, а также владельцев социальных сетей и хостинг-провайдеров. Это позволит организовать эффективное взаимодействие для предотвращения киберпреступлений, отметили в ведомстве.

Основными функциями системы станут сбор и обмен данными о мошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях, а также выявление и блокировка фишинговых сайтов. Доступ к информации будет предоставляться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) в пределах компетенции каждого участника.

Создание платформы является частью более масштабного закона о защите граждан от мошенников, который вступил в силу 1 июня.