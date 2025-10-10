В России создадут единую платформу для борьбы с кибермошенниками

Опубликовано 10 октября 2025, 17:291 мин.
В России создадут единую платформу для борьбы с кибермошенникамиСистему планируют запустить до 1 марта 2026 года
В России на платформе «ГосТех» будет создана специальная система для противодействия телефонному и онлайн-мошенничеству. Её ввод в эксплуатацию запланирован до 1 марта 2026 года, сообщили в Минцифры.
Платформа объединит государственные органы, банки, операторов связи, а также владельцев социальных сетей и хостинг-провайдеров. Это позволит организовать эффективное взаимодействие для предотвращения киберпреступлений, отметили в ведомстве.
Основными функциями системы станут сбор и обмен данными о мошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях, а также выявление и блокировка фишинговых сайтов. Доступ к информации будет предоставляться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) в пределах компетенции каждого участника.
Создание платформы является частью более масштабного закона о защите граждан от мошенников, который вступил в силу 1 июня.