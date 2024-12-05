В России создадут Единую программу исследований в области ИИ

Опубликовано 05 декабря 2024, 18:201 мин.
В России создадут Единую программу исследований в области ИИМинэкономразвития разрабатывает порядок формирования программы
Артем Шейкин, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сообщил, что Министерство экономического развития России работает над проектом постановления, которое определит порядок создания Единой программы исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ).
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Программа будет направлена на проведение исследований в ключевых направлениях: архитектуры и алгоритмы машинного обучения, обработка данных, генеративные модели и взаимодействие человека с ИИ. Результаты этих исследований планируется применять в различных отраслях экономики, включая строительство.
Шейкин уточнил, что работа ведется по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Министерство экономического развития назначено ответственным за реализацию научных и прикладных исследований в этой области. Концепция постановления уже согласована с Министерством науки и высшего образования.