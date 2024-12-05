В России создадут Единую программу исследований в области ИИ

Программа будет направлена на проведение исследований в ключевых направлениях: архитектуры и алгоритмы машинного обучения, обработка данных, генеративные модели и взаимодействие человека с ИИ. Результаты этих исследований планируется применять в различных отраслях экономики, включая строительство.

Шейкин уточнил, что работа ведется по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Министерство экономического развития назначено ответственным за реализацию научных и прикладных исследований в этой области. Концепция постановления уже согласована с Министерством науки и высшего образования.