В России создадут единую систему для сбора статистических данных

Опубликовано 28 ноября 2024, 20:221 мин.
В России создадут единую систему для сбора статистических данныхНа эти цели выделят 13 миллиардов рублей
Правительство России планирует провести масштабную реформу госстатистики, объединив базы данных различных ведомств в единую систему. На эти цели выделят более 13 миллиардов рублей. Основная часть средств будет направлена на создание цифровой аналитической платформы для централизованного сбора и распространения статистической информации, сообщает Росстат.
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Система обеспечит более организованный и быстрый процесс сбора и предоставления данных. Основной целью реформы является создание современных методов расчета статистической информации с использованием больших данных. Это позволит улучшить качество и точность статистических показателей.
Кроме того, более 4 миллиардов рублей будет выделено на развитие программного и аппаратного обеспечения, необходимого для эффективного взаимодействия между различными государственными ведомствами. Новая система упростит процесс обмена данными и улучшит координацию между госструктурами.
По словам представителей Росстата, к 2030 году вся статистическая информация в России будет вноситься в систему в автоматическом режиме.