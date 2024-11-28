В России создадут единую систему для сбора статистических данных

Система обеспечит более организованный и быстрый процесс сбора и предоставления данных. Основной целью реформы является создание современных методов расчета статистической информации с использованием больших данных. Это позволит улучшить качество и точность статистических показателей.

Кроме того, более 4 миллиардов рублей будет выделено на развитие программного и аппаратного обеспечения, необходимого для эффективного взаимодействия между различными государственными ведомствами. Новая система упростит процесс обмена данными и улучшит координацию между госструктурами.

По словам представителей Росстата, к 2030 году вся статистическая информация в России будет вноситься в систему в автоматическом режиме.