В России создадут единую систему для учета племенных животных

В России создадут единую систему для учета племенных животныхСрок выполнения поручения назначен на 2025 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать информационно-аналитическую систему для учета племенных животных на базе платформы "Гостех". Исполнителями указаны Министерство цифрового развития и Министерство сельского хозяйства, пишет ТАСС ссылаясь на поручение на сайте кабмина.
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Согласно сообщению на сайте правительства, задача состоит в создании Федеральной государственной информационно-аналитической системы на платформе "Гостех". Она будет предназначена для учета различных видов племенных животных в сфере сельского хозяйства.
Срок выполнения поручения назначен на 30 декабря 2025 года, с промежуточным отчетом до 1 марта 2024 года.
Кроме того, Министерству цифрового развития предстоит пересмотреть требования к отчетности компаний, реализующих значимые проекты в области замещения критически важных иностранных цифровых продуктов. Эти изменения также должны быть завершены до 1 февраля.
Новая система позволит более эффективно отслеживать племенные ресурсы и улучшит работу в сельском хозяйстве, обеспечивая прозрачность и точность данных в данной сфере.