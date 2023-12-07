В России создадут единую систему для учета племенных животных

Согласно сообщению на сайте правительства, задача состоит в создании Федеральной государственной информационно-аналитической системы на платформе "Гостех". Она будет предназначена для учета различных видов племенных животных в сфере сельского хозяйства.

Срок выполнения поручения назначен на 30 декабря 2025 года, с промежуточным отчетом до 1 марта 2024 года.

Кроме того, Министерству цифрового развития предстоит пересмотреть требования к отчетности компаний, реализующих значимые проекты в области замещения критически важных иностранных цифровых продуктов. Эти изменения также должны быть завершены до 1 февраля.

Новая система позволит более эффективно отслеживать племенные ресурсы и улучшит работу в сельском хозяйстве, обеспечивая прозрачность и точность данных в данной сфере.