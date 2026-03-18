В России создадут единые правила использования ИИ в школах

Опубликовано 18 марта 2026, 19:271 мин.
В России создадут единые правила использования ИИ в школахНовая рабочая группаМинистерство просвещения поручило создать рабочую группу, которая займется подготовкой единых рекомендаций по применению искусственного интеллекта (ИИ) в школах. В ее состав войдут эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ), представители Российской академии наук и технологических компаний.
© Ferra.ru
В пресс-службе АСИ рассказали, что задачей специалистов станет разработка подхода, при котором нейросети будут помогать детям в учебе, но не выполнять задания за них. Агентство выступит площадкой для согласования запросов системы образования и предложений от разработчиков.
Важно убедиться, что новые технологии повышают эффективность обучения, а не снижают способность учеников мыслить самостоятельно. До конца текущего года рабочая группа представит свои рекомендации в правительство. Документ должен определить, как именно использовать ИИ в образовательном процессе, чтобы сохранить его пользу и не навредить развитию детей, отметили в АСИ.