В России создадут единые правила использования ИИ в школах

Новая рабочая группаМинистерство просвещения поручило создать рабочую группу, которая займется подготовкой единых рекомендаций по применению искусственного интеллекта (ИИ) в школах. В ее состав войдут эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ), представители Российской академии наук и технологических компаний.

Министерство просвещения поручило создать рабочую группу, которая займется подготовкой единых рекомендаций по применению искусственного интеллекта (ИИ) в школах. В ее состав войдут эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ), представители Российской академии наук и технологических компаний.