В России создадут единый центр по производству безэкипажных катеров

Холдинг КМЗ, который специализируется на выполнении гособоронзаказа, займется производством катеров для силовых структур России и морских дронов. В результате переговоров с другими разработчиками БЭКов достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ, что позволит холдингу стать российским центром массового производства корпусов и двигателей катеров.

Даниленко подчеркнул, что цель состоит в максимальной концентрации серийного производства всех носителей на единой площадке. В 2025 году планируется организовать поточное производство морских дронов. В качестве примера продукции КМЗ он упомянул многофункциональные морские дроны «Визир», которые будут выпускаться на новой площадке.