В России создадут единый центр по производству безэкипажных катеров

Опубликовано 30 сентября 2024, 18:591 мин.
В России создадут единый центр по производству безэкипажных катеровНа базе Кингисеппского машиностроительного завода
Российские производители безэкипажных катеров (БЭК) объявили о создании единой промышленной площадки для производства морских дронов на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ), сообщил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко, отметив, что производство начнется в 2025 году.
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Холдинг КМЗ, который специализируется на выполнении гособоронзаказа, займется производством катеров для силовых структур России и морских дронов. В результате переговоров с другими разработчиками БЭКов достигнута договоренность о концентрации их производства на площадях КМЗ, что позволит холдингу стать российским центром массового производства корпусов и двигателей катеров.
Даниленко подчеркнул, что цель состоит в максимальной концентрации серийного производства всех носителей на единой площадке. В 2025 году планируется организовать поточное производство морских дронов. В качестве примера продукции КМЗ он упомянул многофункциональные морские дроны «Визир», которые будут выпускаться на новой площадке.