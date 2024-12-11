В России создадут экологичные водородные двигатели

По словам Чупина, на первом этапе эти двигатели будут адаптированы для работы на смеси природного газа и водорода. В долгосрочной перспективе они смогут использовать только водород, что значительно снизит вредное воздействие на окружающую среду. Уже в 1980-х годах на предприятии разрабатывались двигатели, использующие сжиженные природный газ и водород, что позволило снизить углеродный след.

Сейчас внимание уделяется улучшению технологии сжигания смеси из природного газа и водорода. В рамках научных исследований была спроектирована новая конструкция камеры сгорания, в которой использование такой смеси значительно снижает выбросы углерода, по сравнению с традиционным природным газом.