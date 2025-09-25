В России создадут энергонезависимую память для спутников

Новый электронный компонент предназначен для использования в спутниковой технике. Его ключевой особенностью является повышенная радиационная стойкость, что критически важно для работы в условиях космоса. Как отметил генеральный директор ФПИ Максим Вакштейн, подобные уникальные элементы невозможно приобрести на открытом рынке, что делает создание собственной технологии вопросом технологической независимости страны.

Параллельно фонд ведет работу над другим проектом для космической отрасли — разработкой многоразовых ракетных двигателей. Перспективные двигатели будут использовать в качестве топлива метан и кислород. Эта работа продолжается уже нескольких лет в интересах «Роскосмоса».