В России создадут фабрику больших данных на базе искусственного интеллекта

В России создадут фабрику больших данных на базе искусственного интеллектаОна будет государственной
Министр цифрового развития Российской Федерации, Максут Шадаев, объявил о планах создания государственной фабрики больших данных, которая будет использовать технологии искусственного интеллекта. Он представил идею на форуме Finopolis, пишет ТАСС.
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По словам Шадаева, эта государственная фабрика будет заниматься накоплением и формированием датасетов, в первую очередь, на основе данных, уже имеющихся у государства. В дополнение к этому, она также будет использовать данные, собранные у бизнеса при определенных условиях.
Этот процесс потребует значительной регуляторной работы. Полученные на государственной Data Lake датасеты будут доступны разработчикам технологий, чтобы они могли обучать свои нейронные сети и предоставлять инновационные сервисы на рынке.
Шадаев также подчеркнул, что сейчас основное внимание государства сосредотачивается на переходе от стратегии к практическому внедрению, придавая при этом большое значение данным.