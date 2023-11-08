В России создадут фабрику больших данных на базе искусственного интеллекта

По словам Шадаева, эта государственная фабрика будет заниматься накоплением и формированием датасетов, в первую очередь, на основе данных, уже имеющихся у государства. В дополнение к этому, она также будет использовать данные, собранные у бизнеса при определенных условиях.

Этот процесс потребует значительной регуляторной работы. Полученные на государственной Data Lake датасеты будут доступны разработчикам технологий, чтобы они могли обучать свои нейронные сети и предоставлять инновационные сервисы на рынке.

Шадаев также подчеркнул, что сейчас основное внимание государства сосредотачивается на переходе от стратегии к практическому внедрению, придавая при этом большое значение данным.