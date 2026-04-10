В России создадут гибрид лунохода и антропоморфного робота для Луны

Опубликовано 10 апреля 2026, 20:511 мин.
В России создадут гибрид лунохода и антропоморфного робота для ЛуныКомбинированная система обеспечит мобильность
Российские специалисты предложили создать комбинированную систему для изучения Луны, которая объединит луноход и антропоморфного робота. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании «Корпорация робототехники» Евгений Дудоров. Такая разработка может стать технологическим ответом на активные лунные программы Китая и США, пишет ТАСС.
Гибридный аппарат будет одновременно мобильным и функциональным. Робот сможет работать в копирующем режиме под управлением человека или автономно. По своим возможностям он будет сопоставим с космонавтом в скафандре. Также рассматривается вариант полностью автономной антропоморфной машины, способной самостоятельно передвигаться по лунной поверхности.
Дудоров отметил, что при текущем уровне развития искусственного интеллекта такие проекты вполне реализуемы. Компания уже прорабатывает некоторые направления совместно с организациями Роскосмоса.