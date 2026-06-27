В России создадут группировку радиолокационных кубсатов

Если испытания подтвердят заявленные параметры, следующим этапом станет формирование орбитальной системы из нескольких малых радиолокационных аппаратов. Такая группировка позволит сократить интервал съемки одного и того же участка Земли с нескольких суток до нескольких часов, отметил Иванушкин.

Решение о запуске новых спутников примут после летных испытаний и совместной отработки оборудования с индустриальным партнером — компанией «Специальный технологический центр».

Первый спутник «АИСТ-СТ» был выведен на орбиту 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». По расчетам разработчиков, его активная работа должна длиться не менее одного года, но фактически срок может увеличиться до 2−3 лет за счет баллистических характеристик и работы двигательной установки.