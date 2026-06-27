В России
Опубликовано 27 июня 2026, 17:56
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В России создадут группировку радиолокационных кубсатов

Проект спутников для съемки Земли
Руководитель киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королева Максим Иванушкин сообщил, что в России рассматривают возможность создания первой группировки радиолокационных спутников формата кубсат. Решение может быть принято после анализа работы первого аппарата «АИСТ-СТ», запущенного ранее для испытаний технологий дистанционного зондирования Земли, пишет ТАСС.
В России создадут группировку радиолокационных кубсатов

© Ferra.ru

Если испытания подтвердят заявленные параметры, следующим этапом станет формирование орбитальной системы из нескольких малых радиолокационных аппаратов. Такая группировка позволит сократить интервал съемки одного и того же участка Земли с нескольких суток до нескольких часов, отметил Иванушкин.

Решение о запуске новых спутников примут после летных испытаний и совместной отработки оборудования с индустриальным партнером — компанией «Специальный технологический центр».

Первый спутник «АИСТ-СТ» был выведен на орбиту 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». По расчетам разработчиков, его активная работа должна длиться не менее одного года, но фактически срок может увеличиться до 2−3 лет за счет баллистических характеристик и работы двигательной установки.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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