В России создадут ИИ для генерации технологий и патентов

Опубликовано 16 апреля 2026, 19:041 мин.
В России создадут ИИ для генерации технологий и патентовСистема сама генерирует инновации
Специалисты Волгоградского государственного технического университета разрабатывают интеллектуальную платформу на основе нейросетей. Как рассказал доцент кафедры «Системы автоматизированного проектирования и поискового конструирования» вуза Дмитрий Коробкин, система поможет предприятиям самостоятельно создавать инновационные технологии, компенсируя нехватку профильных специалистов.
© Ferra.ru
Платформа анализирует миллионы патентных документов из баз России, США, Китая, Европы и международного агентства. Нейросети обрабатывают тексты, изображения и формулы, извлекая описания технических устройств и физических эффектов. Система прогнозирует технологические тренды и выявляет перспективные направления для разработок.
Платформа уже прошла проверку на предприятиях Волгоградской области. С ее помощью удалось получить 19 патентов. По словам Коробкина, в современных условиях предприятиям требуется не копирование зарубежных образцов, а самостоятельный поиск решений.