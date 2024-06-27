В России создадут ИИ-клуб для строительства

Новый клуб станет платформой для обмена опытом и лучших практик применения ИИ в строительстве. В его работу будут вовлечены ведущие строительные и девелоперские компании, что способствует активизации цифровой трансформации отрасли, отметили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ. РФ Николай Козак выразил уверенность, что создание клуба ускорит развитие ИИ в строительстве, способствуя стандартизации внедрения технологий и разработке предложений по государственной поддержке.