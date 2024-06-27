В России создадут ИИ-клуб для строительства

Опубликовано 27 июня 2024, 17:05
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В России создадут ИИ-клуб для строительстваИ девелопменте
ДОМ. РФ и компания «Самолет» объявили о создании отраслевого клуба по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) в строительстве и девелопменте на базе «Альянса в сфере искусственного интеллекта». Альянс, сформированный в 2019 году для развития ИИ в России, уже успешно работает в здравоохранении, транспорте и агропромышленном комплексе.
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Новый клуб станет платформой для обмена опытом и лучших практик применения ИИ в строительстве. В его работу будут вовлечены ведущие строительные и девелоперские компании, что способствует активизации цифровой трансформации отрасли, отметили в пресс-службе ДОМ.РФ.
Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ. РФ Николай Козак выразил уверенность, что создание клуба ускорит развитие ИИ в строительстве, способствуя стандартизации внедрения технологий и разработке предложений по государственной поддержке.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева