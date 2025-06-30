В России
Опубликовано 30 июня 2025, 21:11
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В России создадут ИИ-систему для оценки риска отрыва тромба

ПО поможет предотвратить инфаркты и инсульты
Ученые Сеченовского университета работают над созданием системы на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая сможет оценивать риск отрыва тромбов у пациентов. Разработка под названием Thromb. AI призвана помочь врачам предотвращать опасные осложнения, включая инфаркты и инсульты.
В России создадут ИИ-систему для оценки риска отрыва тромба

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Новое программное обеспечение (ПО) использует алгоритмы машинного обучения для анализа КТ-снимков. Система не только выявляет тромбы, но и создает их 3D-модели, рассчитывает параметры кровотока и прогнозирует вероятность отрыва. По словам руководителя проекта Карины Уразовой, это позволит врачам назначать персонализированное лечение до наступления критической ситуации.

В отличие от существующих решений, которые лишь обнаруживают тромбы, российская разработка сможет анализировать их форму, размер и другие характеристики, чтобы предсказать возможные сценарии развития событий.

Прототип системы планируется создать до конца 2025 года, а готовый продукт — к 2027 году.