В России создадут ИИ-систему для оценки риска отрыва тромба

Новое программное обеспечение (ПО) использует алгоритмы машинного обучения для анализа КТ-снимков. Система не только выявляет тромбы, но и создает их 3D-модели, рассчитывает параметры кровотока и прогнозирует вероятность отрыва. По словам руководителя проекта Карины Уразовой, это позволит врачам назначать персонализированное лечение до наступления критической ситуации.

В отличие от существующих решений, которые лишь обнаруживают тромбы, российская разработка сможет анализировать их форму, размер и другие характеристики, чтобы предсказать возможные сценарии развития событий.

Прототип системы планируется создать до конца 2025 года, а готовый продукт — к 2027 году.